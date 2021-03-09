“Предлагали псевдонимы, маски”. Фоззи из ТНМК рассказал, кто записал матерный припев для их новой песни

09.03.2021, 12:08, Новости дня

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Солист украинской группы ТНМК Фоззи (Александр Сидоренко) 8 марта в Facebook рассказал, что коллектив предлагал спеть матерный куплет из их новой песни “Весну”, содержащий строчки “Всі ждуть весну, а я ні, нах…я воно мені”, украинским оперным певицам.

“Начался поиск женского вокала – мы искали смелых оперных певиц. Предлагали псевдонимы, маски, инкогнито. И нашли бы, но тут концепт изменился. Наш пианист Александр Шиманский сбросил вариант припева, спев вокальную партию. И тогда Фагот сказал: “А зачем кого-то искать, если вот оно”. И все, нашему благородному пианисту и трубачу пришлось петь сами знаете что. Такая вот история”, – написал артист, разместив ролик, на котором запечатлен фрагмент записи матерной строчки.

https://www.facebook.com/fozzey.metamorefozzey/videos/4306171392745669/

5 марта ТНМК презентовали клип “Весну”, в припеве которой звучали матерные строчки. “Нормально качает. И со смыслом. Припев вообще “агонь”, – отреагировали на композицию в день премьеры фаны.

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