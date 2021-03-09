 

Глобальное потепление запустит процесс вымирания людей в тропиках

09.03.2021, 12:24, Разное
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Ученые предупредили, что глобальное потепление станет причиной вымирания людей, проживающих в тропиках. Для запуска этого процесса осталось, чтобы температура выросла еще на 1,5 градуса по Цельсию.
Исследованием влияния глобального потепления на жизнь людей в тропиках занимались сотрудники американского Принстонского университета. Они разработали 22 климатические модели, а затем объединили полученные сведения. Оказалось, что при достижении +35 градусов по Цельсию по мокрому термометру (wet-bulb temperature, TW) запустится процесс вымирания людей.

Дело в том, что данная температура является предельной для выживания человека. При ее достижении кожа перестает терять тепло, что становится причиной перегрева тела. Температура +35 градусов по Цельсию способна не только вызвать проблемы со здоровьем, но и привести к преждевременным смертям, а также вымиранию людей в тропиках.

Источник: naked-science.ru



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