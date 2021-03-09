У работающих в ночную смену людей повышаются риски развития рака

09.03.2021, 12:24, Разное

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Ученые пришли к выводу, что работа в ночную смену значительно повышает риски развития рака. При таком образе жизни у человека нарушается циркадный ритм, а на фоне этого происходит экспрессия генов, повреждающая ДНК, что в свою очередь является триггером для онкологических болезней.

В исследовании американских сотрудников Университета штата Вашингтон приняли участие 14 человек. Их поделили на две группы, а затем каждой в течение 72 часов предстояло поработать в дневные и ночные смены в смоделированном графике. После этого все респонденты провели 24 часа без сна в помещении, где все это время работало освещение.

Оказалось, что у участников эксперимента, работавших в ночные смены, были нарушены естественные процессы восстановления ДНК. Ученые полагают, что это связано с изменением циркадных ритмов. Результаты изучения лейкоцитов показали, что они под воздействием ионизирующего излучения были более уязвимы к радиации. В совокупности все это способно значительно повысить риски развития рака, отметил соавтор исследования Джейсон МакДермотт.

Источник: ufatime.ru