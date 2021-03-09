Футуролог Кузнецов описал свое видение войн будущего

09.03.2021, 12:24, Разное

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Российский футуролог Евгений Кузнецов рассказал, как будут вестись войны в отдаленном будущем. По мнению главы представительства Singularity University в Москве, все конфликты превратятся в соревнования по выпуску боевой робототехники.

Эксперт напомнил, что раньше производством боевых роботов могли заниматься только богатые страны, например США. Но сегодня выпуск авиационных дронов в промышленном масштабе налажен в Турции и Израиле. И это уже оказывает влияние на ход некоторых военных конфликтов.

Однако на выпуске одних лишь авиационных дронов военная промышленность останавливаться не собирается, полагает Евгений Кузнецов. В будущем могут появиться сухопутные или морские дроны. Поэтому большая численность армии не будет столь существенным фактором, ведь даже маленькое государство сможет использовать разнообразные роботизированные устройства. В итоге все это выльется в видоизмененную «гонку вооружений».

Источник: ria.ru