 

Мнение: Месть полицейских

09.03.2021, 12:16, Разное
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Оригинально поздравили с 8 марта полицейские Санкт-Петербурга художницу Катрин Ненашеву.

8 марта девушку задержали. Из-за некоего «предстоящего радикального мероприятия».

Правда, продержав 6 часов, освободили….

Что за «радикальное мероприятие» планировала художница?

Речь про акцию «Красная цена». Девушка сделала вот такие вот открытки, чтобы закрепить их на бутылках с алкоголем.

На открытке история Натальи Чернышевой, которая погибла  от рук пьяного сожителя:   «Это акции памяти Натальи Чернышевой. 27 января 2020 года ее убил гражданский муж кухонным ножом в подъезде дома, где она скрывалась из-за его угроз и отказа покидать квартиру. Известно, что девушка не раз обращалась в полицию и в момент смерти была на 8 месяце беременности. Убийцу нашли по чеку на бутылку водки из магазина «Пятёрочка».

Ключевое – Катрин вспомнила трагическую историю гибели Натальи Чернышовой. Которая ждала защиты от полиции, но так и не дождалась. Погибла.

А Катрин полиция не звала. Но они пришли. И задержали девушку. Это попахивает мелкой местью.

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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