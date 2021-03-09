Мнение: Месть полицейских
09.03.2021, 12:16,
Разное
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Оригинально поздравили с 8 марта полицейские Санкт-Петербурга художницу Катрин Ненашеву.
8 марта девушку задержали. Из-за некоего «предстоящего радикального мероприятия».
Правда, продержав 6 часов, освободили….
Что за «радикальное мероприятие» планировала художница?
Речь про акцию «Красная цена». Девушка сделала вот такие вот открытки, чтобы закрепить их на бутылках с алкоголем.
На открытке история Натальи Чернышевой, которая погибла от рук пьяного сожителя: «Это акции памяти Натальи Чернышевой. 27 января 2020 года ее убил гражданский муж кухонным ножом в подъезде дома, где она скрывалась из-за его угроз и отказа покидать квартиру. Известно, что девушка не раз обращалась в полицию и в момент смерти была на 8 месяце беременности. Убийцу нашли по чеку на бутылку водки из магазина «Пятёрочка».
Ключевое – Катрин вспомнила трагическую историю гибели Натальи Чернышовой. Которая ждала защиты от полиции, но так и не дождалась. Погибла.
А Катрин полиция не звала. Но они пришли. И задержали девушку. Это попахивает мелкой местью.
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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