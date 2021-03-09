Личное мнение: Его пузо – твоё лицо

09.03.2021, 12:14, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«О мужчине судят по его женщине». Так говорят в народе. Правда, во французском народе, если обращать внимание на детали.

У французов действительно так: чтобы заполучить классную женщину, мужик должен хорошенько повертеться на пузе. Как минимум, от этого самого пуза избавиться.



Фото: istockphoto.com

К нашим же реалиям эта поговорка совершенно не применима. В России судить о мужчине по его женщине не имеет никакого смысла.

У нас симпатичные, образованные, успешные женщины порой связываются с такими чудаками в сланцах, что иностранцы глазам своим не верят!

Как такое, в принципе, возможно?!



Пошлю-ка любимому смс по дороге с работы, пока он «ищет себя». Вот это по-нашему! Фото: istockphoto.com

В России, в отличие от Европы, о женщине судят по её мужчине, а никак не наоборот!Если рядом с тобой — чмо, то ты и сама — закомплексованное чмо внутри, несмотря на отличную карьеру, хорошую фигуру, красивую улыбку и прочие атрибуты успешного человека.

А вот если ты, вся такая умница и красавица, смогла и мужика отхватить себе под стать — стильного, подтянутого, занятого интересным делом, то да: ты — крутая, и все этого видят.

Мои золотки, а ответьте-ка на вопрос: «Кто в глубине души считает себя лучше своего мужчины?»

Восемь из десяти из вас? И знаете, что? Я вам верю. Мужики у нас, в массе своей, разбалованы и следить за собой не считают нужным. Другое дело — вы.

Вы за собой ещё как следите, но почему-то игнорируете тот факт, что по вашему мужчине будут судить и о вас.

Не зря одна наша полусветская баба с бревна, выскочив замуж за толстого актёра, тут же принялась его яростно худеть, а, выскочив во второй раз замуж за плохо одетого режиссёра, тут же сменила ему гардероб. И хоть эта баба ума невеликого, но, видимо, прописную истину своей рыхлой жопой всё же чует: быть женщиной обсоса — стыдно.

Девки, хватит позориться, выходя в люди со своими пузанами! Похудейте уже своих толстяков, а пока вы смотритесь женщинами неудачников.

В обществе уже давно сложился стереотип: успешный мужчина — это подтянутый мужчина. Не качок протеиновый, но и без пуза. Стройный.

Смотрите, как здорово похудел один из клиентов здорового питания от Grow Food.

Было: 106 кг. Стало: 79,5 кг.

Ребята из GrowFood выпустили новую линейку питания специально для мужчин: mFit.

Цель: Мужское похудение. И калораж, и КБЖУ специально под эту цель и рассчитаны.Очень крутая линейка.

Мои золотки, помогите своим мужичкам похудеть. Если не ради того, чтобы вам не стыдно было с ними в люди выйти, то для того, чтобы они не умерли от ранних инфарктов, одна из основных причин которых — лишний вес. Да, то самое пузо, по поводу которого ваш мужчина, возможно ещё и шуточки отпускает, не понимая, что носит в себе бомбу замедленного действия, которая может рвануть в любой момент.

А там уж — как повезёт: кого спасут, а кого и на кладбище отнесут.

По промокоду MIRO12 — скидка в 1000 рублей на заказы mFit и на все линейки фит и Дейли на шесть дней.

Признавайтесь: пузатые у вас мужички? В чём причина?

—