Премьер Эстонии выступила против ограничения образования на русском языке

09.03.2021, 12:06, Новости дня

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Глава эстонского правительства Кая Каллас заявила, что не видит необходимости ограничивать возможности для получения образования в республике на русском языке.

Такой ответ премьер дала на запрос депутата Рийгикогу (парламента) Евгения Осиновского, передает ТАСС.

«Еще несколько лет назад 80% населения Эстонии хотело, чтобы обучение эстонскому языку начиналось с детского сада. Соответственно, нет необходимости ограничивать русскоязычное образование, но важно поддерживать школы, чтобы обеспечить необходимые условия для предоставления качественного образования на эстонском языке. Как для детей, для которых эстонский язык является родным, так и для детей с другим родным языком», – отметила премьер.

Ранее известный в Эстонии журналист Прийт Хыбемяги, обсуждая возможность перехода на эстоноязычное образование, заявил, что детям в его стране не следует изучать русский язык, поскольку РФ является «недружественной страной».

Реформистская партия Эстонии несколько раз представляла в парламент проект закона о полном переводе системы образования на эстонский язык, однако необходимой поддержки в этом вопросе не получила. Центристская партия в принципе не против перевода образования на эстонский язык, однако призывает создать для этого определенные условия.