Мнение: Сколько стоят каджарские картины

09.03.2021, 11:00, Разное

После недавней новости о портрете 24 принцев за 1-1,5 млн. долл. мне стало интересно, сколько вообще такие работы на мировом рынке стоят.

Минутка ликбеза: "каджарским искусством" называется придворное искусство, которое делали в Персии, когда там правила Каджарская династия (1795-1925 гг.). Особенно ценятся портреты и жанровые картины с изображениями людей, во-первых, в исламе их вообще маловато, а во-вторых, благодаря очень узнаваемому декоративному узорчатому стилю. Большая и очень качественная коллекция каджарского искусства находится в Эрмитаже.

Итак, почем каджары на аукционах?

Дополнительная особенность – часто это масляная живопись, на дереве или на холсте (на европейский манер), что придает ей прочность и возможность большего размаха в размерах (в отличие от привычной персидской миниатюры).

Принц с соколом, в стиле Muhammad Hasan, ок. 1820 (лот). 75 тыс. фунтов



Сидящий дервиш, возможно Нур Али Шах. Начало 19 века. Продано за 13,750 фунтов (лот)



Обратите внимание на роскошь украшений, а также на механические часы на заднем плане.

A portrait of Khosrow Parviz, circle of Mihr Ali, Persia, Qajar, dated 1217 AH/1802-03 AD (лот). 18,750 фунтов



Princely Youth, Attributable to Muhammad Sadiq or Sayyid Mirza (лот). 72,5 тыс. фунтов



Есть, конечно, и другие техники.

Гуашь на стекле, размер 26.6 х 19 см. (лот) 4,375 фунтов.



Две миниатюры на стекле: офицер (в треуголке) и девушка; просто девушка. (лот). 9,3 тыс. фунтов



Принц. Аппликация-вышивка из Рашта, 210 х 137 см, шерсть, шелк, металлические нити и блестки. (лот) 22,5 тыс. фунтов стерлингов



Muhammad Husayn Mirza Hishmat al-Dawlah. Миниатюрный портрет в драгоценной оправе, 4.6 х 3.6 см. (лот) 8,750 фунтов.



Ну и плитка конечно (лот). Эстимейт 6-8 тыс. фунтов



"Натюрморт Навруза", 19 век, (лот). В продаже прямо сейчас с эстимейтом 8-12 тыс. фунтов стерлингов.

Гаремные девушки составляют отдельный поджанр. Некоторые явно европеизированы, и поэтому смешны. Другие более каноничны, и завораживают ритмом.

Танцовщица (лот) 26 тыс. фунтов



Танцовщица, ок. 1840 (лот) 56,250 фунтов



Обратите внимание на красные перчатки и белых кроликов. Вот она какая, Алиса в Персии!

Дама, играющая на мандолине. 1-я пол. 19 века (лот). Эстимейт 40-60 тыс. фунтов



Дама, играющая на бубне, 1-я пол. 19 века. (лот), Эстимейт 30-50 тыс. фунтов



По стилю эти две дамы не очень хороши. Следующая гораздо выше уровнем, сравните..

Придворная дама, играющая на santour, attributable to the 'Shirin Painter', circa 1840 (лот). Эстимейт 80-120 тыс. фунтов



Танцевали они круто

A FEMALE ACROBAT PERFORMING A HANDSTAND, ATTRIBUTABLE TO THE ARTIST AHMAD, CIRCA 1830 (лот). Эстимейт 60-80 тыс. фунтов



А вот у этих дамочек обратите внимание на костюм: это очень трогательный рудимент нарядов, которые можно было увидеть на французских придворных дамах 17-18 веков.

Две дамы, 30х35 см. (лот). Эстимейт 4-6 тыс. фунтов



А вот этот костюм просто сорви башка

Танцовщица (лот) 15,6 тыс. фунтов



(лот) всего 625 фунтов. Но фея – прелесть!



Танцовщица, сер. 19 века (лот). 12 тыс. фунтов



Танцовщица, ок. 1840 (лот), 30 тыс. фунтов



A LADY SIGNED BY MIRZA BABA, PROBABLY PAINTED FOR THE COURT OF FATH 'ALI SHAH QAJAR (R.1797-1834), PERSIA, EARLY QAJAR PERIOD, DATED 1215 AH/1800-01 AD (лот) 959 тыс. фунтов (дорого)



Крупные "царские" портреты идут дороже, чем портреты гаремных красавиц и безусых красавчиков-принцев.

Portrait of Crown Prince 'Abbas Mirza, attributable to Mihr 'Ali, Persia, Qajar, circa 1800 (лот) 182,500 фунтов



1) (лот) 120-180 тыс. фунтов

2) THE MUGHAL EMPEROR FARRUKH SIYAR SIGNED MIHR 'ALI, QAJAR IRAN, CIRCA 1803-04 AD (лот). В продаже прямо сейчас за 120-180 тыс. фунтов



Вот самая дорогая из попавшихся пока работ — 2,994,500 фунтов

Fath 'Ali Shah attended by a prince, attributed to Mihr 'Ali, Persia, circa 1820 (лот)



Portrait of Fath 'Ali Shah Qajar Seated Against a Jewelled Bolster on a Pearl Edged Rug, Attributable to Mirza Baba and the Court Workshop, Qajar, Persia, Circa 1798 (лот) 468 тыс. фунтов



Fath 'Ali Shah Qajar, Seated against a jewelled bolster on a pearl edged rug, attributable to Mihr 'Ali, dated A.H. 1231/A.D. 1816 (лот). 421 тыс. фунтов



Вот это уже поздний, без непосредственности.

Реалистичный мужской портрет конкретных властителей, с другой стороны, не настолько стилизован.

Naser al-Din Shah Qajar, 2-я пол. 19 века (лот). 12,5 тыс. фунтов



A portrait of Nasir al-Din Shah, attributable to Muhammad Hasan Afshar (лот) Эстимейт 60-80 тыс. фунтов (не продан)



Этот портрет сравните с предыдущим — насколько более тонкая работа! (Девочки, а изумруды какие!)

A portrait of a man, signed by Yahya Ghaffari, dated 1294 AH/1877 AD (лот). 25 тыс. фунтов



A portrait of Farrokh Khan Amin al-Dowleh, signed by Abu'l Hasan Ghaffari, circa 1851 (лот) 45 тыс. фунтов