В Минздраве Украины предупредили о существенном росте повторных инфицирований коронавирусом

09.03.2021, 11:38, Новости дня

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После появления новых штаммов коронавируса в мире выросла доля повторных заражений. Об этом на брифинге 9 марта сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В мире также существенно выросла доля повторных заболеваний, которая колеблется от 4% до 18% от общего количества новых заболеваний. У от 52% до 76% пациентов фиксируется выраженный постковидный синдром, который длится от трех до шести месяцев”, – сказал глава Минздрава.

Он объяснил, что украинцам следует “четко понимать” опасность коронавирусной болезни с учетом того, что в Украине уже подтвердили появление “британского” штамма коронавируса.

За последнюю неделю в Украине ежесуточно подтверждали от 3261 до 10 155 инфицирований.

По состоянию на 9 марта в стране подтвердили 1 410 061 случай коронавирусной инфекции, скончалось 27 204 пациента, выздоровело 1 199 229 человек.

9 марта Степанов констатировал, что в Украине, как и в мире, началась третья волна распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

О выявлении нового типа коронавируса 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Позже новый штамм был обнаружен и в других странах.

В мире ходит уже несколько штаммов коронавируса.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, на 9 марта 2021 года в мире подтвердили более 117 млн случаев инфицирования, скончались 2,6 млн пациентов с COVID-19.

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