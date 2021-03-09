“Теплое фото”. Осадчая показала интерьер их с Горбуновым дома

09.03.2021, 11:38, Новости дня

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Украинская телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Instagram показала, как ее муж и коллега Юрий Горбунов занимается йогой, в то время как их сын Иван рядом играет машинками.

“Домашние зарисовки. У Юрия Горбунова онлайн-йога, у Ивана самое время для игры”, – написала она.

На фото запечатлен интерьер одной из комнат дома Осадчей и Горбунова, выполненный в светлых тонах.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Теплое фото”, – прокомментировала подписчица juliyadavy.

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она ведет программу “Светская жизнь” на “1+1”. Телеведущая вышла замуж за коллегу, Юрия Горбунова незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук

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