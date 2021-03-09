Сорная трава может избавить от рака и диабета

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09.03.2021, 11:34, Разное
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Международная группа ученых установила, что спасением от рака и сахарного диабета может стать сорная трава. Объектом исследования выступил сорняк Бородач, который широко распространен в Северной Америке.
Речь идет об инвазивном виде, нарушающем рост иных растений, но в нем может быть польза и для людей. В рамках исследования исследователи узнали, что экстракты A. Virginicus являются эффективными против ряда заболеваний, в том числе, сахарного диабета и онкологии. В образцах травы присутствовал высокий уровень флавоноидов, а эти элементы обладают мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. В ходе тестирования на различных клеточных линиях происходила взаимосвязь со свободными радикалами, поэтому предотвращалось повреждение клеток.

На уровне кожи сорная трава подавляет пигментные пятна, поскольку ингибируется белок тирозиназы. Кроме того, предотвращаются побочные действия, приводящие к сахарному диабету. Команда научных сотрудников применяла извлеченные вещества с линии хронического миелолейкоза. Оказалось, что экстракт помог справиться с зараженными клетками.

Источник: medikforum.ru



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