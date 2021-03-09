Ученые обнаружили в Великобритании кусок редчайшего метеорита

09.03.2021, 11:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Великобритании в окрестностях города Винчкомб исследователи нашли осколки редчайшего метеорита. Болид, озаривший южную часть страны, местные жители наблюдали 28 февраля.

Исследованием метеорита, названного в честь города, где его обнаружили, занимались сотрудники Музея естественной истории. Они установили, что в основном небесное тело массой 300 граммов состоит из углеродистого хондрита, что делает его одним из редчайших метеоритов на Земле.

По словам Эшли Грин, метеорит Винчкомб является фрагментом межпланетного мусора, образовавшегося даже раньше Земли. Большую часть времени он находился между Марсом и Юпитером. Позднее небесное тело передали в британский Открытый университет. Там отметили, что на сегодняшний день исследователи нашли на Земле 65 000 метеоритов, но только 51 из них состоят из углеродистого хондрита. Кроме того, последний раз в Великобритании метеориты находили 30 лет назад.

Источник: www.mk.ru