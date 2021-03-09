 

Фанаты раскритиковали фото Бузовой с преставленной головой

09.03.2021, 11:34, Разное
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Фанаты популярной российской ведущей Ольги Бузовой раскритиковали ее новое фото. Глядя на снимок, может сложиться впечатление, что у звезды проекта «Дом-2» приставлена голова.
Ольга Бузова старается тщательно следить за своим внешним видом и публикуемыми фотографиями. В ленте профиля практически нельзя найти снимки без ретуши. Однако встречаются и неудачные фото, каковым подписчики назвали последнее. На нем бывшая возлюбленная Давида Манукяна предстала в полуголом боди, высоких ботфордах, коротких шортах и колготках в сеточку. Снимок был сделан перед концертом, который состоялся вчера в одном из столичных клубов.

Подписчики отметили, что Бузова на фотографии выглядит очень худой. Некоторые обратили внимание на то, что присутствуют странные пропорции головы и тела. Первая кажется очень большой на фоне маленького туловища.

Источник: www.instagram.com



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