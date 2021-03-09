 

Умерла автор детективов Татьяна Полякова

09.03.2021, 11:17, Новости дня
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Автор более 90 детективных романов писательница Татьяна Полякова умерла во Владимире после онкологического заболевания на 62-м году жизни, сообщила ее персональный менеджер Валерия Сергеева.

«Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью. Прощание состоится 10 марта в 10.00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре», – передает ТАСС слова Сергеевой.

Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире, где жила до последних дней. Она считалась звездой авантюрного детектива, была автором более 90 книг.

По данным Российской книжной палаты, Татьяна Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России, в 2019 году автор заняла почетное пятое место, становилась обладательницей ряда литературных премий.

По ее книгам сняты такие популярные фильмы как «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли и «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».



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