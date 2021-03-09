Мнение: Остаться у корыта

09.03.2021, 11:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Госдуме предложили штрафовать и лишать свободы за распространение ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продукты и рост цен, пишет газета “Известия”. Проект поправок, по информации издания, разработал депутат Госдумы от “Единой России” Анатолий Выборный.

Эти ребята умеют только сажать и принимать все новые налоги. Управление страной они понимают, как бесконечную череду террора.

В этом году мы увидим массовое психическое обострение среди депутатов. Скоро выборы в Думу, а режим уже озвучил, что как минимум 50% депутатов в новом составе будут новыми людьми. Соответственно, начинается ожесточенная борьба за то, чтобы остаться у корыта с баландой. Продемонстрировать лояльность и полезность эта публика может только одним способом – предлагать любые законы, ухудшающие жизнь людей. В надежде, что их заметят и оценят рвение.

Их поведение ничем не отличается от поведения полицаев или капо в концлагере – набранная мразь из туземцев из шкуры выпрыгивает, чтобы доказать лагерной администрации или господину коменданту, что они ему нужны, что они не зря едят свою пайку. Депутаты, которых набирают из самых помоек, очень не хотят возвращаться обратно. Зато им очень хочется получать свои высокие зарплаты ни за что, ездить на служебных автомобилях, иметь привелегии. Поэтому они ведут себя аналогичным образом. Предатели всегда выглядят одинаково.

—