Manizha представит Россию на “Евровидении” вместо Little Big

09.03.2021, 11:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В минувший понедельник, 8 марта, на “Первом” канале прошел общенациональный отбор на песенный конкурс “Евровидение-2021”. В прямом эфире за честь представлять Россию боролись трое: группа Therr Maitz и ее солист Антон Беляев, группа “2Маши” и певица Manizha. В результате открытого голосования победу одержала именно Manizha. На конкурс она поедет с песней Russian Woman (“Русская женщина”) на русском и английском языке.

Кстати, последний раз участник от России последний раз пел на родном языке 12 лет назад — это была Анастасия Приходько с песней “Мама”, и она заняла в 2009 году 11 место. Собственно, из-за этого многие сомневаются, что 29-летней Маниже Сангин удастся попасть даже в тройку лидеров.

Я хочу сказать вам спасибо за это доверие. Я не оплошаю, я сделаю все как надо, честно,

– сказала всем Manizha со сцены. Позже она опубликовала видео из гримерки на своей странице в Instagram, на котором запечатлела свою первую реакцию.

Вот тебе восьмое марта,

– написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MANIZHA (@manizha)

Manizha

До начала голосования на сцене в прямом эфире выступила Little Big вместе с танцором Дмитрием Красиловым, более известным как “Пухляш”. Группа в прошлом году так и не поехала на конкурс — из-за коронавирусных ограничений его отменили. Зато они сами чуть позже организовали “Карантиновидение”. Они исполнили свой хит Uno, после чего солист группы Илья Прусикин (Ильич) заявил, что их коллектив в этом году берет самоотвод (хотя год назад обсуждалось их участие, но с другой композицией):

Во-первых, нашу песню сравнивали бы с Uno, а не с участниками конкурса. А во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир.

Финал конкурса “Евровидение” пройдет в нидерландском городе Роттердам 22 мая. В каком формате он состоится, точно не известно, но наверняка с рядом ограничений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Первый Канал (@1tv)

Манижа известна не только своим творчеством, но и общественной деятельностью: в прошлом году она стала первым российским послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Такой титул певица получилав том числе потому, что сама пережила подобное: в 1994 году ей и ее семье пришлось бежать из Душанбе из‑за гражданской войны в Таджикистане.