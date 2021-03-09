В Рыбинске вакцинировались более шести тысяч человек

09.03.2021, 11:03, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

В Рыбинске на первом этапе вакцинировались 6 129 человек. 3 824 завершили вакцинацию, то есть получили второй компонент вакцины.

Для проведения массовой вакцинации среди населения с начала кампании в городские медучреждения поступило 10 225 доз препарата.

Сделать прививку можно в восьми поликлиниках. По согласованию с лечебным учреждением для больших трудовых коллективов предприятий возможна организация выездной вакцинации.

Адреса поликлиник, где можно пройти вакцинацию:

Поликлиника городской больницы №3, прививочный кабинет по адресу: ул. Черняховского, д. 14, 4 этаж, кабинет 416.

Запись на вакцинацию осуществляется при личном или телефонном обращении в регистратуру по телефону (4855) 206 – 050, через портал Госуслуг, на сайте медицинского учреждения (gb3rybinsk.nethouse.ru).

Поликлиника городской больницы №4, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Цимлянская, д. 3.

Для записи на прививку против коронавирусной инфекции можно обратиться во взрослую поликлинику лично, через портал Госуслуг, запись ведется на официальном сайте больницы (gb4-rybadm.ru), а также по телефону (4855) 200-033.

Поликлиника городской больницы №2 им. Н.И. Пирогова, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Максима Горького, д. 58

Запись на проведение вакцинации проводится в кабинете № 222 (при личном обращении), по телефону (4855) 20-29-17, на портале Госуслуг, на сайте лечебного учреждения (bolnica-pirogova.ru).

Городская поликлиника №3 имени Н.А. Семашко

Запись на вакцинацию ведется в регистратуре (4855) 22-22-21, 20-55-95, при обращении лично в регистратуру поликлиники, на портале Ярославской области (intermed76.ru) и на портале Госуслуг.

Прививочные кабинеты в поликлиниках городской больницы №1 находятся:

– поликлиника №1 ул. 50 лет ВЛКСМ, 54.Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

– поликлиника №2 ул. Кулибина, 18. Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг .

– поликлиника №3, ул. Свободы, 4а. Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-24-65, 28-24-66, на портале Госуслуг.

– поликлиника №4 ул. З. Космодемьянской,1а. Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 21-58-72, на портале Госуслуг.