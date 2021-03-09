 

В РФ выявили 9,4 тыс. новых случаев коронавируса

09.03.2021, 10:54, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлено 9 445 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 9 445 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1066, Санкт-Петербурге – 941, Московской области – 523. Всего в стране выявлено 4 342 474 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 932 177 человека, из них 9 931 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 336 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 89 809 человек.

Накануне, 8 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 253. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 808.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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