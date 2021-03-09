Германию сочли в ЕС главной целью «российской дезинформации»

09.03.2021, 10:54, Новости дня

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В Европейской службе внешних связей (EEAS) заявили, что «кампании дезинформации» якобы ведутся против Германии на политическом уровне, а также в «прокремлевских» СМИ, эта страна наиболее часто в сравнении с другими странами Евросоюза (ЕС) становилась объектом «российских кампаний дезинформации», говорится в отчете EEAS.

В отчете, обнародованном EEAS во вторник, 9 марта, в Брюсселе, говорится, что «ни одно другое государство ЕС не атакуют активнее, чем Германию», передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

По оценке EEAS, речь идет о неких российских кампаниях на политическом уровне, а также в «прокремлевских» средствах массовой информации.

В отчете указывается, что в базе данных «ЕС vs. Дезинформация» с конца 2015 года зафиксированы свыше 700 подобных случаев. В то же время применительно к Франции речь идет о порядке 300 случаев, к Италии – о 170, к Испании – о свыше 40.

В основу анализа были положены публикации из открытого доступа и высказывания политиков.

«Кремль создает ментальный образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной «русофобии», – пишут авторы доклада.

При этом они ссылаются на освещение ситуации с проживающими в Берлине выходцами из РФ – Юлией и Евгением Зайберт, – у которых изъяли троих детей. Агентство dpa указывает, что сделано это было якобы в интересах благополучия малолетних.

Между тем, как следует из доклада EEAS, данный случай «был использован» российскими СМИ и политиками, чтобы обвинить германские власти в систематическом давлении на выходцев из РФ в Германии.

Ранее США обвинили российские онлайн-платформы в дезинформации о вакцинах.

Также верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявлял, что РФ якобы усилила кампании дезинформации, чтобы очернить демократию ЕС и ослабить международное сотрудничество.