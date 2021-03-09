Мнение: Лула частично реабилитирован

09.03.2021, 10:52, Разное

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Верховный Суд Бразилии восстановил в политических правах бывшего президента страны Лулу да Сильву, который в свое время был осужден за коррупцию и лишен права избираться в президенты. На момент приговора, Лула был самым популярным политиком в стране.

Теперь же, он снова имеет право выдвигаться в президенты, что он и намеревается сделать в следующем году, дабы свалить фашика Болсонару, рейтинг которого подорвали как урезания социалки с последующими массовыми протестами, так и невменяемая политика в отношении коронавируса, в результате которой Бразилия оказалась среди мировых лидеров по заболеваемости и смертности после "уникального опыта", когда наравне с Белоруссией и Швецией, центральные власти фактически отказались бороться с эпидемией. И теперь, все это может помочь Луле вернуться к власти.

Лулу формально посадили в 2017, а вынесший ему приговор судья Моро, впоследствии вошел в правительство Болсонару в качестве министра юстиции. При этом всплыли факты, что во время процесса над Лулой, Моро фактически сговаривался с прокурорами и допускал многочисленные процедурные нарушения в целях посадки Лулы. Теперь же, прокурорская группа занимавшаяся этим делом распущена, а судья подвергается обвинениям в нарушении закона. Что собственно и открыло путь к частичной реабилитации Лулы (Верховный Суд отметил, что о полной реабилитации Лулы речь не идет и на нем висит еще как минимум 3 дела связанных с коррупцией (откаты, незаконное получение квартиры у моря и т.д.), которые адвокаты Лулы называют политически мотивированными). Лулу поддержал президент Аргентины, также назвав суд над бывшим президентом Бразилии, частью кампании преследования прогрессивного лидера.

В целом, если в ближайший год Луле не смогут повторно предъявить за коррупцию, то он имеет весьма высокие шансы на президентских выборах 2022-го года – Лула до сих пор очень популярен, за ним стоит экономический рост нулевых (когда он был президентом), развитие социалки, укрепление связей с Китаем, Россией, Кубой и Венесуэлой. С учетом падения рейтингов Болсонару, Лула вполне может вернуться, собрав под свои знамена всех недовольных правлением Болсонару. Поэтому новые юридические атаки на него представляются неизбежными.

Позиция США по этому поводу двойственная. С одной стороны, ориентированный на США Болсонару им объективно выгоден, с точки зрения контроля над Южной Америкой и противодействия китайскому влиянию. С другой стороны, Болсонару позиционировался как "южноамериканский Трамп", что уже само по себе вызывает по поводу него сильную идиосинкразию, особенно у левой части Демократической Партии, которая поминает Болсонару его славословия в адрес военной хунты, гомофобную риторику и заискивания перед Трампом. Кроме того, кампанию Болсонару курировал стратег Трампа Стив Бэннон, который является одним из самых ненавидимых идеологов в стане радикальных демократов. В общем, США еще предстоит определиться, что делать с этим наследием Трампа. Причем этот выбор будет немаловажен – в случае поражения Болсонару и возможной победы Лулы, в Южной Америке фактически свершится полный левый поворот в рамках очередного "розового прилива" – Венесуэла устояла, в Боливии социалисты вернулись к власти ликвидировав местную военную хунту, в Чили пала Пиночетовская конституция, в Эквадоре уходит ренегат Ленин Морено, в Аргентине к власти вернулась Кристина Киршнер и т.д. В общем, Бразилия может стать вишенкой на торте в этом процессе. Для России, объективно выгодна победа Лулы, так как это приведет к оживлению такой структуры как БРИКС, которая после победы Болсонару, фактически стагнировала ввиду переориентации Бразилии на США. Но в 2022-м году все может измениться.

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