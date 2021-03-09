 

Собак Байдена вывезли из Белого дома. Одна из них покусала охранника

09.03.2021, 10:50, Новости дня
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Одна из двух немецких овчарок президента США Джо Байдена по кличке Мэйджор укусила сотрудника службы безопасности Белого дома. После этого Мейджора и вторую собаку – Чемпа – решили вернуть в дом семьи Байдена в штате Делавэр, рассказали американскому телеканалу CNN 8 марта два информированных источника.

Деталей о состоянии укушенного охранника не приводится, однако, отмечает телеканал, инцидент “был настолько серьезным”, что собак увезли из Белого дома.

Байден взял Мейджора из приюта для животных в ноябре 2018 года, сейчас ему три года. Чемпу около 13 лет. Находясь в Белом доме, Мейджор довольно часто вел себя неспокойно, прыгал и лаял на сотрудников службы безопасности; Чемп из-за возраста уже не так активен, сообщил собеседник CNN.

Мейджора и Чемпа перевезли в Белый дом 24 января. У домашних животных Байденов есть собственный “Овальный лапбинет” в Twitter, Instagram и TikTok. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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