Собак Байдена вывезли из Белого дома. Одна из них покусала охранника

09.03.2021, 10:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Одна из двух немецких овчарок президента США Джо Байдена по кличке Мэйджор укусила сотрудника службы безопасности Белого дома. После этого Мейджора и вторую собаку – Чемпа – решили вернуть в дом семьи Байдена в штате Делавэр, рассказали американскому телеканалу CNN 8 марта два информированных источника.

Деталей о состоянии укушенного охранника не приводится, однако, отмечает телеканал, инцидент “был настолько серьезным”, что собак увезли из Белого дома.

Байден взял Мейджора из приюта для животных в ноябре 2018 года, сейчас ему три года. Чемпу около 13 лет. Находясь в Белом доме, Мейджор довольно часто вел себя неспокойно, прыгал и лаял на сотрудников службы безопасности; Чемп из-за возраста уже не так активен, сообщил собеседник CNN.

Мейджора и Чемпа перевезли в Белый дом 24 января. У домашних животных Байденов есть собственный “Овальный лапбинет” в Twitter, Instagram и TikTok.

—