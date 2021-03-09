Фролова показала лицо новорожденного сына

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09.03.2021, 10:50, Новости дня
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Украинская телеведущая Василиса Фролова на своей странице в Instagram 8 марта разместила фото из роддома. Она запечатлена с новорожденным сыном Родионом, лежащим у нее на груди. На фото видно лицо ребенка.

“Это первая фотография с сыном в галерее моего телефона. Их в сутки уже несколько сотен. Есть лучше, но это реально первая настоящая! Уровень окситоцина зашкаливает, я еще в других измерениях, но за час до этого я ехала в роддом и рыдала…” – написала она.

Фролова поблагодарила врач Дмитрия Масло за “мгновенно принятое верное решение”. Детали она уточнять не стала.

“Встречайте Родиона”, – завершила пост телеведущая.

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Публикация от Vasilisa Frolova (@vasyafrolova)

Фролова стала мамой 7 марта. Отцом ребенка является украинский телевизионный продюсер Дмитрий Котеленец.

Ведущая сообщила о беременности в ноябре 2020 года. В день своего 43-летия она узнала, что у нее родится сын. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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