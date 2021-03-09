Иран начал обогащение урана на центрифугах нового поколения на подземном заводе в Натанзе – Reuters

09.03.2021, 10:50, Новости дня

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В ноябре 2020 года на подземном ядерном объекте в районе города Натанз начал обогащение урана на центрифугах нового поколения. Об этом 8 марта сообщило агентство Reuters, ссылаясь на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В материале сказано, что речь идет о газовой центрифуге IR-2m, которая “гораздо эффективнее” центрифуги первого поколения IR-1, разрешенной для использования ядерным соглашением, подписанным в 2015 году между Ираном и Германией, Францией, Великобританией, Китаем, Россией, Соединенными Штатами.

Это решение является очередным нарушением сделки, Иран ускоряет темпы нарушения условий соглашения, подчеркивается в отчете.

7 марта МАГАТЭ подтвердило, что Иран на заводе по обогащению урана в Натанзе начал подачу фторида урана в третий каскад центрифуг. На объекте построили четвертый каскад центрифуг и продолжают монтировать пятый, подачу сырья туда не начинали. В планах строительство шестого каскада.

По данным агентства, сейчас Иран использует 522 центрифуги IR-2m на заводе в Натанзе для обогащения урана до уровня 5%. Это больше разрешенного сделкой уровня в 3,67%, но меньше, чем показатель, которого Иран достигает на подземном заводе Фордо, отметило Reuters.

В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января говорилось, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на заводе Фордо.

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из СВПД по Ирану, считая его “катастрофическим”. По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон “проблемным партнером” и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами. В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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