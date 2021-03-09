“Для нас не стало неожиданностью”. Степанов констатировал, что началась третья волна пандемии

09.03.2021, 10:50, Новости дня

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В Украине, как и в мире, началась третья волна распространения коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 9 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы, как и все другие страны мира, уже несколько дней (почти неделю подряд) фиксируем рост количества больных, и, как следствие, рост количества госпитализированных. […] На утро понедельника (8 марта. – “ГОРДОН”) в наших больницах находилось 26 525 человек. То есть мы можем констатировать, что сейчас, как и во всем мире, в Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса”, – сказал министр.

По его словам, для Минздрава “это не стало неожиданностью”.

“Мы готовились к ней, в том числе укрепляя нашу медицинскую систему, увеличивая количество коек, которые могут предоставлять помощь больным с COVID-19, делая другие действия”, – объяснил Степанов.

За последнюю неделю в Украине ежесуточно подтверждали от 3261 до 10 155 инфицирований.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал о возможном введении новых ограничительных мер из-за очередной волны пандемии.

По состоянию на 9 марта в стране подтвердили 1 410 061 случай коронавирусной инфекции, скончалось 27 204 пациента, выздоровело 1 199 229 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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