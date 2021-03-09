Евросоюз назначил посредника в диалоге между политическими силами Грузии

09.03.2021, 10:50, Новости дня

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Глава Евросовета Шарль Мишель назначил своего личного представителя Кристиана Даниэльсона посредником в диалоге между властью и оппозицией Грузии. Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета 8 марта.

“Мишель в сотрудничестве с верховным представителем [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом] Боррелем поручил Кристиану Даниэльсону участвовать в поддерживаемых ЕС посреднических усилиях в Грузии для перезапуска политического диалога во время визита главы Евросовета в Тбилиси 1 марта”, – уточнили в Евросовете.

Новый спецпредставитель и посредник отправится в Грузию в ближайшие дни. Даниэльсону предписано взаимодействовать с послом Евросоюза в Грузии Карлом Харцеллом, чтобы преодолеть политическую нестабильность в стране.

Мишель и Боррель призвали всех политических игроков Грузии начать диалог “ради стабильной, демократической и ориентированной на реформы Грузии”, которая способна успешно двигаться по проевропейскому пути”.

Даниэльсон до своего назначения в Грузию был главой представительства Еврокомиссии в Швеции. Он также работал заместителем генерального секретаря Европейской комиссии в 2011 году. В 2013 году он стал генеральным директором по вопросам расширения, а в 2015 году он был назначен генеральным директором по вопросам соседства и переговоров о расширении.

В Грузии арестовали председателя основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили “Единого национального движения” Нику Мелию. Силовую операцию провели в офисе партии 23 февраля, писало издание “Эхо Кавказа”. Тбилисский городской суд 17 февраля постановил вернуть политика под стражу за неуплату увеличенного залога по делу о подстрекательстве к насилию в ходе антиправительственных выступлений в июне 2019 года.

Решение суда об аресте Мелии усугубило политический кризис в стране. 18 февраля из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда об аресте оппозиционера ушел в отставку с поста премьер-министра Георгий Гахария. Новым главой правительства стал Ираклий Гарибашвили.

Представители оппозиции не вошли в парламент Грузии. Как пишет агентство “Новости Грузия”, по состоянию на 23 февраля от мандатов отказался 51 депутат. Оппозиционные партии бойкотировали второй тур выборов. Они считают, что результаты голосования “не отражают волю грузинского народа”. Оппозиция выходила на массовые акции протеста, требуя новых выборов.

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