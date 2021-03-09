 

Названы семь дешевых продуктов для здорового питания

09.03.2021, 10:46, Разное
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Россиянам назвали семь наиболее дешевых продуктов, которые идеально подойдут для полноценного здорового питания. В список попали яйца, курица, гречка, сухие бобы, куркума, растительное масло, свежие овощи.
Самой доступной основой для сытного блюда считается курица. Птица содержит огромное количество легко усваиваемого белка, выступающего базовым материалом для клеток, кроме того, в продукте имеется много витаминов.

Куриные яйца также положительно сказываются на здоровье. Если в неделю употреблять 3-5 штук, то снизится риск наступления инсульта.
Что касается сухих бобов, то эти продукты имеют витамин В, селен, марганец, медь, цинк. При их регулярном употреблении нормализуется уровень глюкозы в крови, улучшается память, а организм насыщается антиоксидантами.

В гречке содержатся органические кислоты, антоцианы, фосфор, кальций, цинк и медь. Постоянное употребление данной крупы снижает уровень «плохого» холестерина. Полезно есть и обычные овощи, например, белокочанную капусту, морковь, лук.

Необходимо употреблять растительное масло, поскольку оно участвует в поддержании здоровья сердца и сосудов. К тому же в продукте содержится витамин Е, поддерживающий нормальное состояние волос и кожи. Полезные жиры улучшают работу клеток нервной системы.

Важно обратить внимание на травянистое растение куркуму, представляющую собой мощное противовоспалительное средство. К тому же этот продукт защищает от рака, сердечных патологий и болезни Альцгеймера.

Источник: lenta.ru



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