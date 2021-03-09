Татьяна Навка восхитилась бесстрашием дочери, положившей голову в пасть льву

09.03.2021, 10:46, Разное

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В своем микроблоге Instagram Татьяна Навка призналась, что восхищается бесстрашием своей 6-летней дочери Надежды. На снимке, которым поделилась фигуристка, было запечатлено, как девочка положила голову в пасть каменному льву.

Надежда театрально закрыла глаза, а ее звездная мать сочла эту фотографию очень вдохновляющей. Татьяна Навка неоднократно говорила о том, что гордится младшим ребенком. Дочь фигуристки от Дмитрия Пескова отлично освоила коньки и даже начала спортивную карьеру. Кроме этого, 6-летняя Надежда посещает танцы, занятия по гимнастике и изучает иностранные языки. Спортсменка уверена, что ее дочери помогает такая черта как бесстрашие, так как она не боится браться за новые увлечения.

Поклонники написали, что это не удивительно, так как у Надежды мать – олимпийская чемпионка. Некоторые фолловеры подметили, что дочь растет таким же трудоголиком, как Татьяна Навка. Пост фигуристки прокомментировали и ее звездные друзья. Например, ведущая Елена Малышева похвалила родителей за то, что они научили ребенка трудиться и ставить цели. Она уверена, что жизнь у Надежды пройдет с таким настроем не зря. Певица Анна Семенович отметила, что главное – это «растить счастливых детей».