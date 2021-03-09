 

В Алжире найден осколок исчезнувшей древней протопланеты

09.03.2021, 10:46, Разное
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В Алжире исследователи нашли осколок протопланеты более древней, чем Земля.

Данный метеорит упал в пустыне Сахара в 2020 году, результаты анализа показали, что его возраст составляет 4,6 миллиарда лет.

Астрофизики полагают, что метеорит Erg Chech 002 (EC 002) раньше являлся фрагментом древней протопланеты. Небесное тело сформировалось из газопылевого облака в Солнечной системе, но потом его разрушил или поглотил более крупный объект.

В 2020 году научная экспедиция обнаружила в Сахаре осколок упавшего метеорита EC 002. Оказалось, что он относился к ахондритам. Так называют метеориты, отделившиеся от родительского тела, обладавшего ядром и корой, но лишенных круглых минеральных зерен под названием хондры.

На сегодняшний день в Солнечной системе нет планет, чья кора состояла бы из андезита. Но на ранней стадии формирования системы такие небесные тела могли существовать. Однако все они впоследствии были разрушены или поглощены другими объектами. Теперь от них остались лишь блуждающие метеоры.



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