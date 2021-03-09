«Масок в море больше, чем медуз» – пандемия обернулась угрозой и для экологии

09.03.2021, 10:34, Разное

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Еще в мае прошлого года дайверы начали замечать в Средиземного море необычный осадок, который оказался скоплением огромного количества использованных масок, сообщает испанская газета El Mundo. Вскоре подобные тревожные сигналы начали поступать из разных стран мира, а в сентябре на побережье Бразилии нашли мертвого пингвина, проглотившего респиратор.

По оценкам экологической организации OceansAsia, к 2020 году в океаны могло оказаться не менее 1,56 миллиарда одноразовых средств индивидуальной защиты. El Mundo приводит данные ученых, согласно которым в мире каждый месяц выбрасывается до 129 миллиардов средств индивидуальной защиты. Если эта тенденция сохранится, в ближайшие годы в море может оказаться больше масок, чем медуз.

Основатель экологического движения «Операция “Чистое море”» Лоран Ломбар (Laurent Lombard) сообщил, что использованные средства защиты попадают в море по одной причине — люди не задумываются об их утилизации и просто выкидывают их в мусорку. Вместе с тем, до 80% бытовых отходов, попадающих в моря, смываются с материков дождями.

Большинство масок изготавливаются из материалов с содержанием пластика, и может потребоваться до 450 лет для их полноценного разложения. Микропластик (крошечные частицы пластика) поглощают токсины и может значительно повредить окружающей среде. Так, животные и птицы нередко путают пластиковые отходы с пищей и задыхаются, проглотив их.

«Постарайтесь использовать многоразовые маски или те, которые изготавливаются без добавления пластика. Если у вас нет другого выбора, никогда не бросайте маску на землю», – советует Ломбар.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона исследовали потенциальное влияние различных типов масок на экологию и пришли к выводу, что самым оптимальным вариантом являются многоразовые маски без фильтров. Лучше всегда носить две маски на всякий случай, чтобы не пришлось покупать одноразовое средство защиты в аптеке.

«Выбрасывайте маски только в мусорные контейнеры с крышкой. И никогда не отправляйте их на переработку, поскольку они могут попасть в специализированное оборудование и быть опасными для рабочих, которые занимаются сортировкой отходов», – рекомендуют ученые.