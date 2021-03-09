Мишустин подписал постановление о досрочной пенсии учителей, врачей, летчиков и пожарных

09.03.2021, 10:04, Новости дня

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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных, в стаж включат периоды обучения и дополнительного образования, сообщила пресс-служба кабмина.

«Учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию. Постановление о расширении перечня периодов, включаемых в их трудовой стаж, подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации.

«Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование», – добавляется в сообщении.

Кроме того, новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости, однако особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.

«В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения. Раньше в их стаже засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов», – информирует пресс-служба кабмина.

Ранее Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию.