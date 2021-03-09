 

Подсчитан ущерб от коррупции в РФ в 2020 году

09.03.2021, 10:04, Новости дня
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Ущерб от коррупционных преступлений в РФ в прошлом году превысил 63 млрд рублей, сообщил глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

По его словам, сумма взяток по преступлениям о получении взяток (ст. 290 УК РФ) составила более 3 млрд рублей, а по преступлениям о даче взяток (ст. 291 УК РФ) – 2,1 млрд рублей. Разница в суммах по статьям 290 и 291 УК России, объяснил он, связана с тем, что часть «взяткодателей» действовала в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов, передает РИА «Новости».

«В результате совершения иных коррупционных преступлений, в том числе таких, как мошенничество, присвоение, растрата, злоупотребление должностными полномочиями, в 2020 году причинен имущественный ущерб на сумму, превышающую 58 миллиардов рублей. Это составляет около 11% от суммы ущерба, причиненного в прошлом году всеми видами преступлений», – сказал Балдин.

Он также заявил, что в 2020 году российские суды вынесли более 8 тыс. обвинительных приговоров в отношении 9 тыс. человек, которым инкриминировались коррупционные преступления.

«В прошедшем году к реальному лишению свободы приговорено порядка 18% осужденных, к условному лишению свободы – 35%, к штрафу – 40%. В качестве дополнительного наказания, как правило, применяются лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью и штраф. В отношении 1 318 осужденных в прошлом году применена конфискация имущества», – сказал Балдин.

Ранее сообщалось, что лидером среди российских регионов по числу зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году стала Москва. Далее следуют Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.



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