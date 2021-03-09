Соседи рассказали о подозреваемом в убийстве сына экс-сотруднике ГИБДД

09.03.2021, 10:04, Новости дня

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В Москве в ночь на 8 марта в одном из домов было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти, мальчик скончался от телесных повреждений. В совершении преступления заподозрили его отца, экс-сотрудника ГИБДД, который в день инцидента, предположительно, был в состоянии сильного опьянения, сообщили в ГУ МВД по столице.

Сосед подозреваемого рассказал, что мужчина часто употреблял спиртное, после чего устраивал разборки и выяснял отношения с супругой, передает «Вечерняя Москва».

«(Он) любил пригубить. Часто видел, как он прямо у дома стоит и пьет. Разлад был в семье именно на этой почве. С первой женой у него все не сложилось по причине его пристрастия к выпивке. Вторая супруга тоже не выдержала и съехала от него. Я несколько раз его домой заводил, когда он в пьяном состоянии не мог вход найти в подъезд. Потом он об этом забывал даже, потому что практически не просыхал», – рассказал мужчина.

Младшего сына от первого брака подозреваемый часто привозил к себе, чтобы на выходных они могли провести время.

«В ночь накануне этой истории многие слышали крики, стуки громкие. Конечно, все, как обычно, подумали, что он выяснял с кем-то из домашних отношения. Только вот он несколько месяцев один живет, так как вторая супруга съехала с дочерью от него. Все его беды от алкоголя. Ему сотни раз говорили, а он плевать хотел на все», – сказал сосед мужчины.

Позже подозреваемого обнаружили около бездыханного тела ребенка, он был не в себе, «кто-то (из соседей) вызвал врачей и полицию».

«Он, оказывается, вообще слабо понимал, что происходит. «Белку», наверное, поймал, как всегда. В таком состоянии он часто бывал», – отметил мужчина.

Отец погибшего мальчика не смог внятно объяснить соседям, что произошло и почему ребенок «истекает кровью».

В столичном главке МВД сообщили, что 39-летний мужчина, которого подозревают в убийстве, ранее работал в ГИБДД. В свете случившегося инспектора уволили из органов.

Предполагаемого преступника доставили в Следственный комитет для допроса. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство малолетнего ребенка».

В связи с трагедией прокуратура Москвы проводит проверку. Результаты расследования уголовного дела поставлены надзорным ведомством на контроль.

Ранее в Татарстане нашли тело ребенка, в убийстве заподозрили его мать, которую также нашли мертвой.