Аслунд прокомментировал конфликт с Мендель

09.03.2021, 10:00, Новости дня

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Шведско-американский экономист, эксперт Atlantic Council и бывший член наблюдательного совета “Укрзалізниці” Андерс Аслунд 8 марта в эфире канала “Прямий” прокомментировал спор с пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского Юлией Мендель.

4 марта Мендель выставила в Twitter ссылку на свою статью “Зеленский стремится положить конец эре украинских олигархов”. Аслунд написал под твитом, что главная проблема президента – бизнесмен Игорь Коломойский.

“Может, Зеленский про него говорит? Или он все еще привязан к нему? Почему все эти марионетки Коломойского до сих пор остаются его депутатами?” – написал эксперт.

Мендель в ответ заявила, что Аслунд находится под влиянием “старых нарративов дезинформации”. “Надеюсь, вы говорите, опираясь на качественную аналитику, а не только потому, что вас уволили”, – отметила она. Аслунд потребовал извинений.

Говоря о твитах Мендель, эксперт заявил, что это “не очень серьезно выглядит”.

Аслунда спросили, были ли у него ранее конфликты с Мендель. “У меня нет вообще никаких связей с ней, я ее не знаю”, – ответил он.

Эксперт подчеркнул, что его не увольняли из набсовета “Укрзалізниці”: “Я ушел из-за того, что украинский президент и парламент считали, что не надо платить людям, которые сидят в наблюдательных советах”. По словам экономиста, в последние полгода работы в набсовете “Укрзалізниці” он не получал зарплату.

“Я ничего не жду от нее. Я ее не знаю. Эта молодая девушка получила высокую должность. И, оказывается, не очень грамотно знает, как выполнять такую работу”, – добавил он.

Статья Мендель о готовности Зеленского бросить вызов влиянию украинских олигархов вышла после того, как США ввели санкции против Коломойского.

Зеленский был избран президентом в 2019 году. До политической карьеры он работал в студии “Квартал 95”, чьи программы выходили на телеканале “1+1”. Основным владельцем телеканала является Коломойский, и некоторые эксперты отмечали, что бизнесмен может оказывать влияние на главу государства. Сам президент неоднократно заявлял, что у него нет никаких особых отношений с Коломойским.

В 2020 году Зеленский сказал, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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