В Конгрессе США потребовали быстрее ввести новые санкции против “Северного потока – 2”

09.03.2021, 10:00, Новости дня

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Группа членов комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США потребовала от госсекретаря США Энтони Блинкена ввести новые санкции из-за строительства газопровода “Северный поток – 2”. Об этом сказано в письме, которое опубликовал комитет 8 марта.

Конгрессмены выразили глубокую озабоченность подходом администрации президента США Джо Байдена по вводу санкций в отношении трубопровода. Резкие заявления администрации по трубопроводу не сопровождаются столь же решительными действиями, отметили авторы письма.

“Вместо этого, похоже, администрация использует жесткие выражения, прячась за непрозрачным “доказательным порогом”, чтобы избежать полного ввода обязательных санкций Конгресса, как того требует закон. Недавнее решение администрации ввести санкции только против российского трубоукладочного судна “Фортуна” и его владельца, компании “КВТ-РУС”, которые уже ввела предыдущая администрация, является одним из доказательств этого вызывающего беспокойство несоответствия, – считают они.

Конгрессмены обеспокоены, что при упоминании в открытых источниках многочисленных компаний, которые подозревают в причастности к деятельности, наказываемой санкциями за строительство “Северного потока – 2”, Госдепартамент все еще запрашивает дополнительную информацию.

“Критически важным для нашей способности осуществлять надзор со стороны конгресса и обеспечивать соблюдение духа и буквы закона служит более четкое понимание “доказательного порога”, который Государственный департамент использует при взвешивании дополнительных санкций”, – говорится в письме.

Конгрессмены опасаются, что администрация тянет с санкциями, чтобы оставить возможность заключить с Германией “закулисную сделку”.

“Если администрация Байдена согласится на сделку с Германией, которая откажется от обязательных санкций Конгресса в обмен на неопределенное обязательство обеспечить транзит украинского газа или обещание инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуру, это не только подорвет интересы безопасности США и Европы, но и конституционные прерогативы Конгресса”, – отметили конгрессмены.

В конгрессе настоятельно попросили Блинкена представить новые санкции, не дожидаясь 17 мая, на которое запланирован следующий доклад Госдепа.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные санкции по отношению к проекту со стороны США.

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