“Он занимается очень грязными делами”. Мендель обвинила Цеголко в создании фейков

09.03.2021, 10:00, Новости дня

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В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что спикер пятого президента Петра Порошенко Святослав Цеголко – не передавал ей дела после смены президента в стране.

“Никак. Никто нам ничего не передавал. […] Зачем, какой список [контактов и инструкции]? Нет, ничего не было”, – сказала Мендель.

“Я пришла в кабинет, у меня никаких документов нету, у меня делают ремонт, у меня нет ни стола, ни компьютера, ни даже где посидеть”, – описала она первые дни на рабочем месте.

По словам Мендель, эта встреча с Цеголко у нее состоялась через полгода после назначения на пост пресс-секретаря.

“Он подошел ко мне в Верховной Раде и сказал, что готов поделиться опытом”, – рассказала спикер Зеленского.

Она заявила, что не считает Цеголко “вообще для себя примером”.

“Это человек, который занимается тем, чем в принципе не должен даже самый плохой коммуникатор заниматься. Он занимается очень грязными делами в плане информационного пространства”, – сказала Мендель.

Бацман уточнила, происходит ли это сейчас.

“И раньше. Мы с этим сталкивались на работах, когда я раньше работала. Это deep fakes – глубокие фейки он создавал на довольно серьезных людей здесь. Не политиков я имею ввиду, а даже международных партнеров”, – ответила Мендель.

Она не смогла привести примеры таких фейков.

“Я боюсь, что не могу это говорить. Но мы знали, что это от него шло. То есть это постоянно грязные политические игры. И при этом всем, если мы говорим о коммуникации Петра Порошенко, – я не считаю, что это была заслуга Святослава Цеголко. Там работали другие люди. Они создавали ему нарративы, определенную визию, которая вышла на какую-то консервативную платформу “Армия, вера, язык”, его месседжи создавали. Это был не Цеголко. И прости меня, у этого человека были “свои каналы”, и больше всего он работал с ними. То есть я не видела у Цеголко вообще никакой открытости. Я с ним сталкивалась в ООН – в Генассамблее когда мы работали, я ездила как журналист других каналов с ним, много раз звонила, чтобы получить для The New York Times комментарий или взять интервью”, – добавила Мендель.

Смотрите полную версию интервью на YouTube-канале “Алеся Бацман”.

Цеголко работал на “5 канале”, владельцем которого является пятый президент. Телеведущий стал пресс-секретарем Порошенко после его избрания на пост президента в 2014 году и занимает эту должность до сих пор.

Зеленский занимает пост президента Украины с мая 2019 года. Мендель стала его пресс-секретарем в июне 2019 года, до этого работала журналистом на телеканалах ICTV, “Еспресо”, “112 Украина”, “Интер”, сотрудничала с иностранными СМИ – The New York Times, Politico, Vice News, CNBC. Была консультантом по коммуникациям в офисе Всемирного банка в Украине.

В одном из первых интервью после назначения на пост спикера президента Мендель говорила о Цеголко.

“Мой предшественник ни разу не взял трубку, когда я ему звонила. Хотя я звонила и как представитель “Интера”, и как представитель “112-го”, и как представитель Тhe New York Times, и как представитель Всемирного банка. Он никогда не брал трубку. Я постараюсь ее брать”, – заявляла она.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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