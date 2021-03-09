Появились данные о новых льготах для пенсионеров

09.03.2021, 9:58, Разное

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С 2021 года пожилые граждане могут рассчитывать на компенсацию расходов по проезду к месту отдыха за пределами России. Льготы положены пенсионерам, которые проживают на Крайнем Севере. Ранее при путешествии за рубеж компенсация для них не была предусмотрена.

Также изменились условия ухода на заслуженный отдых для многодетных матерей. Теперь досрочную пенсию начнут получать женщины, воспитавшие более четырех детей. Они могут оформить выплаты при достижении 56 лет. При этом раньше заявление можно было подать только тем, кому исполнилось 58 лет.

Адвокат Владимир Постанюк рассказал и о еще одной новой льготе пенсионерам в России. С этого года пожилые граждане вправе получить отсрочку по возврату долгов в период пандемии коронавируса. Специалист уточнил, что сумма задолженности не должна превышать один миллион рублей.

Кроме того, должны соблюдаться сразу несколько условий. Размер пенсии не должен быть менее двух МРОТ (сегодня он составляет 12 792 рублей). Также у пожилого человека не должно быть иных источников дохода и недвижимости. Рассрочка предоставляется не более чем на 24 месяца.

Льготы распространяются и на пенсионеров, у которых есть несколько объектов недвижимости. В частности, если у россиянина две квартиры, то одна из них не будет облагаться на налогом. При этом гражданин сам может выбрать, за какой из объектов он будет платить.

“С прошлого года эта льготы предоставляется автоматически, никуда обращаться не надо”, – уточнила партнер юридической компании PG Patners Светлана Петрикова.

Ранее “Дни.ру” написали о том, что в Госдуме рассматривают новые льготы пенсионерам. В частности, депутат Иван Сухарев предложил закрепить за пожилыми россиянами право два раза в год покупать билеты на поезда дальнего следования по сниженной цене.