 

Kyodo: В Японии на полную мощность заработал самый быстрый в мире суперкомпьютер

09.03.2021, 9:56, Разное
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В Японии раньше намеченного срока состоялся запуск самого быстрого в мире суперкомпьютера «Фугаку». Торжественная церемония по этому случаю прошла 9 марта в городе Кобе, где расположен вычислительный центр японского государственного Института естественных наук (Рикэн).
Изначально японские исследователи хотели запустить суперкомпьютер «Фугаку» на полную мощность в апреле. Но ситуация с распространением коронавируса внесла свои коррективы, о чем появилось сообщение в информационном агентстве Kyodo. Вычислительную мощность быстрейшего суперкомпьютера эксперты намерены использовать для проведения экстренных исследований, способных помочь в борьбе с пандемией.

Частичный запуск суперкомпьютера «Фугаку» состоялся в апреле 2020 года. Через несколько месяцев его внесли в список проекта «Топ-500», в котором перечислены все самые мощные вычислительные машины в мире. Кроме того, он в 2,8 раза быстрее американского суперкомпьютера Summit, установленного в Национальной лаборатории США в Ок-Ридже. Ранее именно он занимал первое место в рейтинге, но теперь стал вторым после «Фугаку», а на третьем, четвертом и пятом местах находятся суперкомпьютеры из Китая.

Созданием самого быстрого суперкомпьютера «Фугаку» совместно занимались сотрудники Рикэн и электротехнической компании Fujitsu. На сегодняшний день он может совершать более 415 квадриллионов вычислений каждую секунду. Именно поэтому «Фугаку» планируют использовать в разработке искусственного интеллекта и прогнозировании погоды.

Источник: nauka.tass.ru



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