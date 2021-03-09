Эксперт по питанию рассказал об опасности при употреблении рыбы

09.03.2021, 9:56, Разное

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Эксперт по питание Даниэла Крел пояснила об опасности употребления некоторых видов рыбы. Оказывается, что даже полезный продукт в ряде случаев может отравить человека.

Люди хотят как можно дольше оставаться здоровыми и молодыми, а для этого необходимо придерживаться правил здорового питания. При определенных условиях вред организму наносят даже те продукты, которые считаются полезными.

Считается, что рыбу необходимо есть два раза в неделю, поскольку в ней содержится йод и омаге-3. Однако продукт может содержать ртуть. В особенности много данного вещества хранит старая и большая рыба.

Степень концентрации тяжелого металла зависит от района ловли. В ЕС рекомендуют кормящим и беременным женщинам воздерживаться от употребления тунца и рыбы-меч. Ртуть является очень токсичной, поэтому здоровью будущих мам и ребенку может быть нанесен серьезный урон.

С большой осторожностью необходимо относиться к рыбе из аквакультур и той, которая выращивается в специальных рыбохозяйствах, ярким примером здесь является лосось. Он часто этот вид загрязнен пестицидами и антибиотиками, присутствующими в кормах.

Источник: 360tv.ru