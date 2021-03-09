Юлия Савичева призналась, что уходила от мужа Александра Аршинова

09.03.2021, 9:56, Разное

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В программе «Почему я?» Юлия Савичева призналась певице Валерии, что в какой-то момент собрала вещи и ушла от мужа. Трагические события, которые произошли в их семье, сказались на отношениях пары.

По словам артистки, сейчас она стала намного рассудительнее и спокойнее, а раньше очень страдала от своей вспыльчивости и эмоциональности. 34-летняя знаменитость вспомнила о тяжелом периоде в жизни, когда у нее случился выкидыш. После выкидыша все негативное стало накапливаться, поэтому она съехала от Александра Аршинова. Певица благодарна супругу за то, что он в тот момент проявил мудрость. Он закрывал глаза на то, что делает жена, так как понимал, что ей очень тяжело морально. Прежде чем что-то сказать, он несколько раз подумает, а Юлия Савичева, наоборот, характеризует себя как «правдоруба». Она признается, что супруг неоднократно ее спасал благодаря этой черте характера.

Отношения пары окончательно наладились, когда певица узнала о том, что вновь беременна. На этот раз она не стала рисковать жизнью и здоровьем ребенка, поэтому полностью отказалась от концертов и гастролей. Дочь у Юлии Савичевой появилась на свет в 2017 году. Сейчас она живет с родителями Александра Аршинова в Португалии. Певица полностью доверяет воспитание наследницы свекрови и свекру.