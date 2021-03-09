 

Перенесенные в прошлом черепно-мозговые травмы почти вдвое повышают риск нарушений сна

09.03.2021, 9:44, Разное
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Ежегодно в РФ 600-800 тысяч человек получают черепно-мозговые травмы различной степени тяжести. Среди причин инвалидизации населения ЧМТ занимают ведущее место, они могут обернуться серьезными последствиями, от посттравматического невроза до эпилепсии.

Ученые из Университета Калифорнии решили проверить гипотезу о том, что черепно-мозговые травмы могут быть связаны с расстройствами сна, на которые жалуются многие пациенты с такими повреждениями в анамнезе. Исследователи проанализировали данные за последние двадцать лет более 98,7 тысячи ветеранов вооруженных сил США, которые перенесли ЧМТ, и сравнили их с таким же количеством ветеранов без ЧМТ. Из исследования исключили участники, которые с самого начала наблюдений сообщали о нарушениях сна.

Результаты показали, что у 23% ветеранов с черепно-мозговыми травмами в течение 14 лет развились расстройства сна и сохранялись в течение двух лет минимум. В то же время в контрольной группе нарушения сна были выявлены только у 16% участников. Так, у 11% ветеранов с травмами развилось апноэ во сне, у 12% – бессонница, в то время как контрольной группе эти показатели составили примерно 8% и 7% соответственно.

После корректировки данных с учетом различных факторов риска расстройств сна, таких как диабет, курение, употребление психоактивных веществ, ученые пришли к выводу, что черепно-мозговые травмы повышают вероятность развития любых таких нарушений более чем на 40%.

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Эта связь была особенно сильной у пациентов, которые перенесли легкое сотрясение мозга по сравнению с теми, кто получил тяжелые и средне-тяжелые черепно-мозговые травмы. Примечательно, что наличие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которым часто страдают солдаты, побывавшие в «горячих точках», не увеличивает и не снижает риск развития нарушений сна после черепно-мозговых травм.

«Поскольку нарушения сна влияют на качество жизни людей и процесс их реабилитации, важно разработать стратегии для их предотвращения и своевременного выявления», – считают авторы исследования.



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