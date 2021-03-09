 

Журналисты Nexta обнаружили у Лукашенко тайный склад золотых тракторов

09.03.2021, 9:31, Разное
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8 марта на YouTube-канале Nexta* вышел фильм-расследование, где авторы рассказали о тайном имуществе Лукашенко и коррупционных схемах приближенных к нему лиц.

В одном из фрагментов видеоролика журналисты обнародовали фотографии гаража, где стоят 16 золотых тракторов различных моделей.

В расследовании можно увидеть тракторы от Lamborgini, Fendt, JCB, МТЗ и несколько экземпляров от российских и китайский производителей. Вся техника окрашена в золотистый цвет, а некоторые модели имели детали из чистого золота: например на тракторе МТЗ 1222.3 установлены золотые диски, а на британском JCB имеется золотой ковш.

Автор расследования утверждает, что все эти машины обошлись государственному бюджету в 60 млн долларов США.

– Весь лукашистский режим на одной картине: безвкусно покрашенная в золотистый цвет сельхозтехника с золотыми деталями в цыганском стиле. Но как колхоз не золоти, он навсегда останется колхозом. Эти тракторы наглядно показывают, как работает наша экономика. А после ухода нелегитимного расплачиваться за игрушки агрофюрера придётся нам, белорусам, — говорится в видеоролике.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт так прокомментировала это расследование.

– Ничего не могу сказать по поводу фильмов всеми забытого блогера, но отмечу, что вся информация там чистого рода фальшивка, ни одного достоверного факта в этих мультиках нет. А золотые тракторы — это подарок на 66 день рождения от коллектива Смиловичского колхоза, — сказала она.

*Запрещённое на территории Белоруссии экстремистское формирование

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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