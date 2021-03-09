Принц Гарри и Меган Маркл поделились новым семейным фото с сыном Арчи после скандального интервью

09.03.2021, 9:24, Разное

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Принц Гарри и Меган Маркл будто бы не могут определиться с собственными желаниями: то они возмущаются тем, что папарацци и СМИ регулярно нарушают их право на частную жизнь, выясняют подробности их отношений с королевской семьей и не только, пытаются сфотографировать на частных территориях, как тут же сами идут вразрез со своей мечтой “жить, как обычные люди”. В минувшее воскресенье мировую прессу буквально сотрясло их откровенное интервью Опре Уинфри, в котором они рассказали и о своей тайной свадьбе, и о непростых отношениях с королевскими родственниками, и о расизме, и о многом другом. Вчера же, на волне обсуждений всем миром цитат этой беседы, друг герцога и герцогини Сассекских – фотограф Майсен Хэрриман – опубликовал на своей Instagram-странице их новый семейный снимок.

На фото беременная Меган держит на руках маленького Арчи, а Гарри, пряча лицо в ее волосах, обнимает ее сзади. Оба стоят босиком на траве, по-видимому, в саду своего особняка в Монтесито, Калифорния. Таким образом Майсен поздравил подписчиков с Международным женским днем, написав:

Что за прекрасная новость для того, чтобы как следует отпраздновать Международный женский день! Поздравляю своих друзей, и, Гарри, добро пожаловать в клуб #отцовдочек.

Как известно, Меган и Гарри в интервью прокомментировали не только спорные темы и многочисленные слухи об их жизни, но и раскрыли – опять же – очень личное, пол своего будущего второго ребенка. Оказалось, пара ждет девочку этим летом.

Родить сначала мальчика, потом девочку – о чем еще можно мечтать? Я почувствовал большую благодарность, когда об этом узнал. Иметь одного ребенка или двух – все замечательно, но иметь и мальчика, и девочку… Теперь у нас будет своя большая семья, нас станет четверо, – отметил Гарри.

Также в ходе беседы с Опрой Меган и Гарри поделились черно-белым фрагментом из их семейного видео с Арчи, а принц также отметил плюсы своей новой жизни:

Это здорово – иметь большую территорию в своем доме. Мы можем гулять с Арчи, вдвоем или с собаками. Мы занимаемся хайкингом или спускаемся на берег, все очень близко. Особой прелестью для меня является момент, когда я сажаю сына в детское сиденье своего велосипеда и мы отправляемся на прогулку. Это то, чего я никогда не мог позволить себе в своем детстве. Я еду и вижу, как он, раскинув руки, выкрикивает с удовольствием “Пальма”, “Дом”.