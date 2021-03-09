Москва отвергла обвинения в подрыве доверия к западным вакцинам

09.03.2021, 9:18, Новости дня

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью» сообщения о причастности страны к распространению дезинформации о западных вакцинах от COVID-19, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, Центр по глобальному взаимодействию Госдепартамента США обвинил Россию в подрыве доверия к вакцине Pfizer.



Reuters

В Центре по глобальному взаимодействию Госдепартамента США заявили, что российские спецслужбы пытаются поставить под сомнение безопасность и эффективность западных вакцин от коронавируса, сообщает The Wall Street Journal.

Как рассказал изданию американский чиновник, он выявил четыре ресурса, которые считает подконтрольными российским спецслужбам. По его словам, в своих публикациях ресурсы, среди прочих «ложных или вводящих в заблуждение утверждений», преувеличивают риск побочных эффектов, ставят под вопрос эффективность вакцин, а также утверждают, что США чрезмерно быстро одобрили вакцину Pfizer.

«Мы можем сказать, что эти СМИ напрямую связаны с российскими спецслужбами. Все они принадлежат иностранцам, базируются за пределами США. Они сильно отличаются друг от друга по охвату, стилю и аудитории, но все они являются частью российской экосистемы пропаганды и дезинформации», — заявил чиновник.

Пресс-секретарь Госдепартамента не предоставил конкретных доказательств, связывающих появившиеся публикации с российской разведкой. Тем не менее, там отметили, что оценка стала «результатом совместного межведомственного заключения».

«Российские спецслужбы несут прямую ответственность за использование этих четырёх платформ для распространения пропаганды и лжи, — отметил пресс-секретарь. — С самого начала пандемии COVID-19 в прошлом году мы были свидетелями того, как российская экосистема по дезинформации развивалась и распространяла ложные сведения относительно кризиса».

Кроме того, по словам источника издания, российские государственные СМИ и правительственные аккаунты в Twitter также открыто выражают обеспокоенность относительно стоимости и безопасности вакцины Pfizer.

В неправительственной организации «Альянс в защиту демократии» отмечают, что подобные усилия вызваны опасениями относительно того, какую угрозу разработка компании Pfizer представляет доминированию российской вакцины «Спутник V» на рынке.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о причастности Москвы к кампании по дезинформации о западных вакцинах от коронавируса.

«Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины «Спутник V» как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдём, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ», — приводит WSJ слова Пескова.