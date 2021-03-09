Идут в комплекте — США собираются ударить по России и санкциями, и кибератакой

09.03.2021, 9:18, Новости дня

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В ближайшие три недели США собираются провести против РФ кибератаку, значение которой будет понятно только высшему руководству в Москве, а также ввести против неё новые экономические санкции, пишет The New York Times. Как отмечает газета, подобный шаг во многом определит подход администрации Байдена к стычкам в киберпространстве, а также, возможно, склонит Россию и Китай к диалогу о правилах противостояния в этой сфере.



Reuters

Параллельно с тем, как администрация президента США Джо Байдена планирует ответные действия против РФ за то, что она осуществила крупномасштабную кибератаку на американские правительственные ведомства и частные корпорации, она попала под новый удар в киберпространстве, который заставляет задуматься о том, не придётся ли Вашингтону давать отпор ещё одному сильному противнику — Китаю, пишет The New York Times.

В результате реакция на эти шаги во многом определит подход Байдена к киберконфликтам, а также даст возможность судить о том, сможет ли Вашингтон наказывать соперников, которые регулярно пользуются уязвимостями в правительственных и корпоративных системах в целях шпионажа, кражи информации и нанесения ущерба ключевым элементам инфраструктуры США.

По словам американских чиновников, первый важный ход на этом направлении стоит ждать в течение следующих трёх недель. При этом предполагается, что США предпримут череду негласных действий, затрагивающих российские сети, суть которых, без всяких сомнений, будет понятна президенту РФ Владимиру Путину, его разведке и военным, но не всему миру.

Подобные действия, как ожидается, будут идти в комплекте с пакетом неких экономических санкций — даже несмотря на то, по-настоящему эффективных санкций, которые можно было бы ввести против Москвы, осталось не слишком много. Кроме того, они также будут идти рука об руку с президентским указом Байдена об укреплении сетей федерального значения в кратчайшие сроки. Подобные меры предпринимаются на фоне российской кибератаки, которая оставалась незамеченной на протяжении нескольких месяцев, пока её следы не обнаружила одна частная фирма.

Данная проблема приобрела особую актуальность на фоне недавних новостей о крупной дыре в системе электронной почты компании Microsoft, которой пользуются как малые предприятия, так и органы власти на местах и даже ключевые военные подрядчики. Microsoft считает, что за атакой стоит группа проправительственных китайских хакеров и быстро начала работу над патчем, закрывающем дыру в защите.

Однако данный инцидент спровоцировал гонку между ответственными за обновление систем и сонмом новых злоумышленников, включая несколько других китайских групп, которые также начали пользоваться новой уязвимостью.

Хотя США официально пока не выдвинули никаких обвинений во взломе, в Белом доме и в Microsoft опасаются, что шпионаж и кража данных — это лишь прелюдия, за которой хакеры перейдут к более решительным действиям, вроде изменения данных или их уничтожения.

О взломе стало известно в то время, как команда Байдена по обеспечению национальной безопасности начала уделять главное внимание сдерживанию подобных атак. В этом свете реакция администрации США и самого Байдена, который пообещал, что российская атака «не останется без ответа», многое скажет о способности Вашингтона отстаивать американские интересы в ходе неочевидного, но всё же крайне важного противостояния между мировыми державами в киберпространстве.

По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, сочетание из санкций и негласных действий — это наиболее эффективный инструмент, способный навязать «русским стратегические переговоры по широкому спектру вопросов».

«Я действительно считаю, что комплекс мер, которые фиксируют русские, но не замечают посторонние лица, — это, скорее всего, самые эффективные шаги с точки зрения донесения до противоположной стороны, что Соединённые Штаты считают допустимым, а что — нет, а также донесения до них того, что мы готовы предпринять в ответ», — сообщил он.

С первого дня работы в новой администрации Салливан занимался тем, что реорганизовывал Белой дом таким образом, чтобы он был способен адекватно реагировать на подобные угрозы. В частности, уже 20 января он издал указ, обязывающий военных давать Белому дому рекомендации перед нанесением ударов с помощью БПЛА за пределами горячих точек. Кроме того, там же присутствовал пункт с конкретными инструкциями по борьбе с крупными кибератаками, которые потенциально могут привести к обострению конфликтов.

Тем не менее Салливан не стал отменять секретный документ, подписанный ещё президентом Дональдом Трампом, согласно которому Киберкомандование США наделяется широкими полномочиями в плане ведения кратковременных стычек в киберпространстве, не требующими специального разрешения со стороны лидера государства.

Тем не менее, в соответствии с новым указом Салливана, Киберкомандование США должно будет доводить широкомасштабные операции до внимания Белого дома и давать возможность Совету по национальной безопасности вносить в них коррективы. По этой причине, как полагает The New York Times, будущая операция против РФ и любой потенциальный ответ Китаю, скорее всего, попадут именно под эту категорию.

Между тем, ещё до назначения на пост советника по нацбезопасности Салливан ясно дал понять, что, по его мнению, в одиночку обычные санкции не способны склонить такие страны, как РФ или Китай, к диалогу о новых правилах поведения в киберпространстве.

Вместе с тем, ряд американских чиновников беспокоится, что слишком жёсткая реакция Вашингтона на кибератаки чревата обострением противостояния. Подобные опасения становятся особенно актуальными в свете атак со стороны Москвы и Пекина, поскольку обе эти страны наверняка оставили во взломанных ими системах бэкдоры, которые потенциально могут быть использованы для нанесения по-настоящему чувствительных ударов.

Американские чиновники официально утверждают, что, исходя из имеющихся данных, в ходе атаки на SolarWinds российские хакеры хотели просто украсть информацию. Однако другие чиновники, отметили, что размах операции намекает на то, что русские могли преследовать куда более масштабные цели.

«Я поражён тем, в какой степени многие из этих атак подрывают доверие к нашим системам, — заявил по этому поводу сотрудник Microsoft, ответственный за проведение расследования о взломе компании, Том Бёрт. — То же самое можно сказать и об усилиях, призванных заставить страну не доверять инфраструктуре голосования, которая является ключевым элементом нашей демократии».