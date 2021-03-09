 

В эпоху коронавируса Китай переживает бум внешней торговли

09.03.2021, 9:18, Новости дня
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В первые два месяца 2021 года внешнеторговый оборот Китая показал рекордный рост, пишет ARD. Во многом показатели связаны с увеличением спроса на средства индивидуальной защиты, градусники и — из-за перехода на «удалёнку» — на компьютеры и другие электронные устройства. Кроме того, сыграл свою роль и статистический эффект — в прошлом году торговля почти остановилась.


Reuters

Рекордный рост внешнеторгового оборота Китая: согласно данным китайской таможни, экспорт в январе и феврале вырос примерно на 60%, импорт — на 20% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на санкции, увеличилась даже торговля с США, пишет ARD.

Частично рост связан с экспортом товаров, спрос на которые увеличился во время пандемии: масок, защитных костюмов и градусников.

Ван Дан, главный экономист китайского банка Hang Seng отмечает: «С августа прошлого года показатели экспорта Китая росли быстрее, чем мы ожидали. По нашим оценкам, около 20% экспорта приходится на продукты медицинского назначения, которые особенно востребованы сейчас, в эпоху COVID-19».

Помимо средств индивидуальной защиты, в число основных экспортных товаров Китая также входят сотовые телефоны, компьютеры и другие электронные устройства. Они также пользовались спросом во время пандемии для удалённой работы и дистанционного обучения. Кроме того, благодаря государственным программам стимулирования экономика Европы и США восстанавливается, и, следовательно, растёт спрос на машины и детали машиностроения из Китая.

Согласно статистике китайской таможни, в январе и феврале импорт КНР увеличился примерно на 20%. Из Германии Китай импортировал детали автомобилей, машины и продукцию химической промышленности.

Для Ван Дана такое развитие событий не стало неожиданностью: «Мы рассчитывали на увеличение импорта. Отчасти это было связано с низкими показателями прошлого года, но также и с сильной китайской валютой. Здесь ожидают, что курс снова упадёт, инфляция вырастет, и поэтому многие запасаются, что увеличивает объёмы импорта».

Положительное сальдо торгового баланса Китая за январь и февраль составляет $103 млрд, что эквивалентно €87 млрд. Процентное увеличение внешней торговли также связано со статистическим эффектом. Внешнеторговый оборот за январь и февраль 2020 года очень низок, поскольку в начале 2020 года в некоторых частях Китая уже свирепствовал коронавирус. Города и провинции были закрыты, и предприятиям пришлось остановить производство.

В этом году событие развивались в противоположном направлении: в феврале руководство Китая обратилось к работникам с призывом не возвращаться домой на китайский Новый год из-за опасности заражения. Это позволило некоторым предприятиям продолжить работу, передаёт ARD.



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