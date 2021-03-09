Психологи рассказали, как распознать манипуляции сознанием

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09.03.2021, 9:16, Новости дня
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По словам психологов, люди повсеместно манипулируют друг другом. Это происходит на всех уровней, начиная с просьбы ребенка купить игрушку или отношений между возлюбленными и заканчивая политиками, которые для своих манипуляций используют средства массовой информации.

Как же распознать факт манипуляции? Прежде всего, попытайтесь трезво оценить ситуацию. Ведь главная задача манипулятора – получить что-то, не давая взамен ничего или вообще ничего.

Оказывается, на общение с манипулятором часто реагирует даже сам организм: повышается частота пульса, давление, уровень сахара в крови и пр. Манипуляторы часто используют неприкрытую лесть либо пытаются играть на контрастах: хвалят и критикуют, устраивают скандал и тут же идут на примирение. Также у них в арсенале множество других инструментов, которые должны вам доказать, что перед вами исключительный очень важный для вас человек.



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