 

Австралийские ученые подтвердили теоретическую возможность путешествий во времени

09.03.2021, 9:16, Новости дня
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С точки зрения квантовой механики путешествия во времени теоретически возможны, утверждают австралийские физики. Только для этого нужно, чтобы сам человек представлял собой фундаментальную частицу.

В этом случае можно преодолеть один из главных парадоксов путешественника во времени (убитой девушки или дедушки, раздавленного муравья или отловленной бабочки). Словом, можно избежать изменения каких-то событий в прошлом, которые сильно изменили бы окружающий мир или не позволили бы родиться на свет самому путешественнику.

По словам ученых, квантовая механика предоставляет равные шансы возникновения парадокса и его отсутствия. Поэтому перемещения во времени все же теоретически возможны.



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