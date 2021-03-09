 

«Академик Черский» прибыл в Калининград для предэксплуатационных испытаний

09.03.2021, 9:14, Новости дня
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое готовится присоединиться к строительству газопровода «Северный поток – 2», прибыло в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний, следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Оператор проекта «Северный поток – 2» – Nord Stream 2 AG – 4 марта сообщил, что после завершения испытаний судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании, где сейчас уже работает судно «Фортуна», передает РИА «Новости».

Ранее замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев просит США ввести «новый всеобъемлющий санкционный режим» в отношении России. По ее словам, украинская сторона «была бы признательна, если новые санкции будут введены в отношении «Северного потока – 2».

В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Президент РФ Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.



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