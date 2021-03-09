Корпорации, производящей гомеопатические препараты, срочно требуется экстрасенс

09.03.2021, 9:11, Разное

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Согласно данным, поступившим из надежных источников, корпорация “Энергия-техника” (название изменено по требованию руководства корпорации) открыла тендер на оказание срочных экстрасенсорных услуг.

Как стало известно, необходимость в подобных услугах возникла в результате сбоя в системе транспортировки, вызвавшего смешивание нескольких тонн готовых гомеопатических препаратов с подготовленным к их производству сырьем. К сожалению существующие на данный момент технологии не позволяют каким бы то ни было способом различить готовые гомеопатические препараты между собой или отличить их от необработанных сахарных шариков.

Во избежание крупных финансовых потерь советом директоров “Энергия-техника” принято решение использовать услуги экстрасенса, поскольку таковые уже неоднократно заявляли о способности чувствовать энергетику гомеопатических и релиз-активных препаратов на тонком уровне, уверенно определяя их сущность.

Оплата за услугу составит 50 миллионов рублей, что эквивалентно 1% или, как принято говорить в гомеопатических кругах, 1C разведение от стоимости подлежащей восстановлению партии препаратов.

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