 

Корпорации, производящей гомеопатические препараты, срочно требуется экстрасенс

09.03.2021, 9:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Согласно данным, поступившим из надежных источников, корпорация “Энергия-техника” (название изменено по требованию руководства корпорации) открыла тендер на оказание срочных экстрасенсорных услуг.

Как стало известно, необходимость в подобных услугах возникла в результате сбоя в системе транспортировки, вызвавшего смешивание нескольких тонн готовых гомеопатических препаратов с подготовленным к их производству сырьем. К сожалению существующие на данный момент технологии не позволяют каким бы то ни было способом различить готовые гомеопатические препараты между собой или отличить их от необработанных сахарных шариков.

Во избежание крупных финансовых потерь советом директоров “Энергия-техника” принято решение использовать услуги экстрасенса, поскольку таковые уже неоднократно заявляли о способности чувствовать энергетику гомеопатических и релиз-активных препаратов на тонком уровне, уверенно определяя их сущность.

Оплата за услугу составит 50 миллионов рублей, что эквивалентно 1% или, как принято говорить в гомеопатических кругах, 1C разведение от стоимости подлежащей восстановлению партии препаратов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Мнение: Память о раскулачивании, конкуренция фондов и рост авиакомфорта

07.01 / «Логика» куриц – Личное мнение

13.01 / Для противников США, включая Россию, Иран и Китай, осада Капитолия открывает окно возможностей.

01.07 / Мнение: Разогнались и не смогли остановиться. Видео

20.11 / Борисова нашла объяснение участившимся жалобам артистов на безденежье

18.09 / Производительность нового смартфона iPhone 12 не соответствует ожиданиям

14.07 / Адвокат Сергей Жорин оценил видеозапись с попыткой Ефремова предложить деньги сотруднику ДПС

29.12 / Беспредел в Дорогомиловском суде

07.09 / Смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra позволяет полностью управлять автомобилем

28.07 / Слезы и споры: Ким Кардашьян и Канье Уэст впервые встретились с момента заявления о разводе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска