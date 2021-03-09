8 марта боевики на Донбассе нарушили перемирие девять раз – штаб ООС

09.03.2021, 9:10, Новости дня

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8 марта боевики на Донбассе девять раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 9 марта проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

8 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. […] На обстрелы противника наши воины открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских воинов нет”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики нарушали перемирие в районе населенных пунктов Луганское (с помощью ручного противотанкового гранатомета дистанционно минировали территорию минами ПОМ-2), Водяное в Приазовье и Пески (стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Опытное (из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета), Золотое-4 (из стрелкового оружия), Лебединское (из станкового противотанкового гранатомета).

“С начала текущих суток, 9 марта, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Красногоровка противник использовал миномет 82-го калибра, а недалеко от Песков вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия”, – отметили в штабе ООС.

По его информации, украинские военные на действия боевиков отреагировали ответным огнем.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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